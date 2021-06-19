Kırmızı Oda son bölüm sezon finalinde Masumlar Apartmanı Gülben sürprizi

Tüm merak edilen soruların yanıtı yeni sezona kaldı

Altına idrar kaçırma sorunu başta olmak üzere pek çok takıntısı ve ruhsal bunalımları olan Gülben karakteri, Kırmızı Oda'nın Manolya Hanım'dan terapi almak üzere kliniğe geldi ancak Gülben'in tedavi ve iyileşme sürecine ilişkin tüm detaylar yeni sezona kaldı.