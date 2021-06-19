Kırmızı Oda son bölüm sezon finalinde Masumlar Apartmanı Gülben sürprizi
Tv8 Kırmızı Oda 42. bölüm sezon finali 18 Haziran Cuma akşamı ekrana veda etti.Bu sezonun en başarılı yapımlarından birisi olan Kırmızı Oda'da, dizinin uyarlandığı kitabın sahibi Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir başka kitabından uyarlanan ve TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı'nda öne çıkan rollerden Gülben karakterinin bu akşam dahil olması dizi severleri çok heyecanlandırmıştı ancak Gülben karakterine ilişkin fragmanda yayınlananın haricinde başka sahneye yer verilmemesi izleyiciyi üzdü.
Psikolog Gülseren Budaycıoğlu'nun kitaplarındaki gerçek olaylardan senaryolaştırılarak yapım olarak öne çıkan Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı'nın yolları kesişti. Yaz arası veren dizi 3 aylık ayrılığın ardından Eylül’de yeniden ekranları süsleyecek.
İki ayrı kanalda ekranlara getirilen dizilerden Masumlar Apartmanı karakterlerinden Gülben (Merve Dizdar) Kırmızı Oda sezon finali bölümünde yer aldı. Dizinin sonunda Gülben karakteriyle ilgili sadece fragmanda göründüğü kadar sahne olması izleyiciyi merak içinde bıraktı.
İzleyici beklenti içindeydi ama...
Kırmızı Oda'nın son bölümüne Masumlar Apartmanı Gülben karakteriyle Merve Dizdar bomba gibi bir giriş yaptı. Bu transfer, Kırmızı Oda'daki bu akşamki bölümde, Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonuna ilişkin ipuçları da verileceği beklentisi yaratmıştı.
Tüm merak edilen soruların yanıtı yeni sezona kaldı
Altına idrar kaçırma sorunu başta olmak üzere pek çok takıntısı ve ruhsal bunalımları olan Gülben karakteri, Kırmızı Oda'nın Manolya Hanım'dan terapi almak üzere kliniğe geldi ancak Gülben'in tedavi ve iyileşme sürecine ilişkin tüm detaylar yeni sezona kaldı.