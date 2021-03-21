Kırmızı Oda seyircisi sevindirecek 2 bomba transfer! Ramo'dan ayrılmıştı
Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç'in yer aldığı Kırmızı Oda'ya sevilen 2 oyuncu transfer oldu.
İlk bölümü 14 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan Ramo kısa sürede seyircileri ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Güçlü kadrosu ve dinamik hikayesiyle Ramo reytinglerde istikrarlı yükselişini sürdürüyor.
İkinci sezonunda yaprak dökümü yaşayan Ramo'dan birçok isim diziye veda etmişti.
Olgun Şimşek, Pelin Körmükçü, Yiğit Özşener, Hakan Gerçek, İdil Fırat gibi isimlerin Ramo'dan ayrılması seyircileri üzmüştü.
Ramo'dan ayrılan başarılı oyuncunun yeni adresi Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004'te yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi oldu.