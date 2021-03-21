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Kırmızı Oda seyircisi sevindirecek 2 bomba transfer! Ramo'dan ayrılmıştı

Kırmızı Oda seyircisi sevindirecek 2 bomba transfer! Ramo'dan ayrılmıştı

Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç'in yer aldığı Kırmızı Oda'ya sevilen 2 oyuncu transfer oldu.

Kırmızı Oda seyircisi sevindirecek 2 bomba transfer! Ramo'dan ayrılmıştı

İlk bölümü 14 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan Ramo kısa sürede seyircileri ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Güçlü kadrosu ve dinamik hikayesiyle Ramo reytinglerde istikrarlı yükselişini sürdürüyor.

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Kırmızı Oda seyircisi sevindirecek 2 bomba transfer! Ramo'dan ayrılmıştı

İkinci sezonunda yaprak dökümü yaşayan Ramo'dan birçok isim diziye veda etmişti.

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Kırmızı Oda seyircisi sevindirecek 2 bomba transfer! Ramo'dan ayrılmıştı

Olgun Şimşek, Pelin Körmükçü, Yiğit Özşener, Hakan Gerçek, İdil Fırat gibi isimlerin Ramo'dan ayrılması seyircileri üzmüştü. 

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Kırmızı Oda seyircisi sevindirecek 2 bomba transfer! Ramo'dan ayrılmıştı

Ramo'dan ayrılan başarılı oyuncunun yeni adresi Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004'te yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi oldu. 

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