Kırmızı Oda senaristi paylaştı Survivor yıldızı dizinin kadrosuna dahil oldu

Gerçek hayat hikayesinden oluşan Kırmızı Oda izleyicinin gözdesi oldu. TV 8 ekranlarına gelen Kırmızı Oda dizisine Salih Bademci ve Hande Doğandemir’in veda etmesinden sonra yeni oyuncuların katılacağı sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Dizinin senaristi de bomba bir isimle fotoğraf paylaştı.