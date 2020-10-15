Kırmızı Oda senaristi paylaştı Survivor yıldızı dizinin kadrosuna dahil oldu
TV8 kanalının reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda'nın senaristi Dilek Öksüz'ün Survivor yıldızıyla paylaşımı kafaları karıştırdı.
Gerçek hayat hikayesinden oluşan Kırmızı Oda izleyicinin gözdesi oldu. TV 8 ekranlarına gelen Kırmızı Oda dizisine Salih Bademci ve Hande Doğandemir’in veda etmesinden sonra yeni oyuncuların katılacağı sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Dizinin senaristi de bomba bir isimle fotoğraf paylaştı.
Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının final kararı almasıyla beraber Mert Öcal oyunculuğa geri döneceğinin ilk sinyallerini geçtiğimiz günlerde vermişti. Sosyal medya hesaplarından sık sık sevenlerine yeni projeleriyle ilgili tüyolar veren Met Öcal’ın TV 8’in reyting rekortmeni Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil olacağı söylendi.
Mert Öcal'ın Kırmızı Oda'nın senaristlerinden Dilek Öksüz'le sosyal medyadan paylaşım yapması iddiaları güçlendirdi. Fenomen yarışmacı paylaşımında dizinin meşhur repliğiyle gönderme yaptı. Öcal, "Meğer o küçük yüreğine ne senaryolar sığdırmışsın Dilek" ifadelerini kullandı.
OGM Pictures imzası taşıyan Kırmızı Oda dizisi Prof. Dr. Gülseren Buğdaycıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabından uyarlandı. Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral ve Halit Özgür Sarı'nın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden usta isimler konuk oyuncu olarak katılıyor.