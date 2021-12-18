Kırmızı Oda , Masumlar Apartmanı ve Camdaki Kız Türkiye'nin en çok izlenen TV dizisi... OGM 2021 medya raporu

Estima Araştırma’nın OGM Pictures için yürüttüğü “TV Dizilerinin Toplumsal Sorunlarla Etkileşimi” araştırması Türkiye’de psikolojik içerikli dizilerin toplum üzerindeki olası etkilerini ortaya koydu. “TV Dizilerinin Toplumsal Sorunlarla Etkileşimi” araştırmasının sonuçlarına göre Türkiye'de her 10 kişiden 9'u televizyon izlerken, en çok tercih edilen diziler Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Camdaki Kız oldu. Raporda en dikkat çeken detay ise, özellikle metropolde yaşayan kadınların yüzde 10'unun, bu dizileri izledikten sonra psikolojik destek almaya başladığının ortaya çıkması... İşte detaylar...