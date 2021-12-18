Kırmızı Oda , Masumlar Apartmanı ve Camdaki Kız Türkiye'nin en çok izlenen TV dizisi... OGM 2021 medya raporu
Estima Araştırma’nın OGM Pictures için 2021 yılında yaptığı “TV Dizilerinin Toplumsal Sorunlarla Etkileşimi” araştırmasının sonuçları yayınlandı. Bu araştırmaya göre Türkiye'de her 10 kişiden 9'u televizyon izliyor ve en sevilen diziler TV8-Kırmızı Oda, TRT1 Masumlar Apartmanı ve Kanal D-Camdaki Kız...
Estima Araştırma’nın OGM Pictures için yürüttüğü “TV Dizilerinin Toplumsal Sorunlarla Etkileşimi” araştırması Türkiye’de psikolojik içerikli dizilerin toplum üzerindeki olası etkilerini ortaya koydu. “TV Dizilerinin Toplumsal Sorunlarla Etkileşimi” araştırmasının sonuçlarına göre Türkiye'de her 10 kişiden 9'u televizyon izlerken, en çok tercih edilen diziler Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Camdaki Kız oldu. Raporda en dikkat çeken detay ise, özellikle metropolde yaşayan kadınların yüzde 10'unun, bu dizileri izledikten sonra psikolojik destek almaya başladığının ortaya çıkması... İşte detaylar...
Türkiye’de psikolojik içerikli dizilerin toplum üzerindeki olası etkilerini araştırmayı hedefleyen araştırma sonuçlarına göre her ne kadar televizyon devrinin kapandığı düşünülse de Türkiye’de her 10 kişiden 9’unun düzenli olarak televizyon izlediği ortaya çıktı.
Televizyon izleyen her 10 kişinin 7’sinin ise dizi izlediği, dizi izleyicilerinin yüzde 90’ının ise, ağırlıklı olarak 45-54 yaşları arasındaki ev kadınları olduğu ortaya koyuldu.
Araştırmaya katılanların son bir yılda dikkatle takip ettiği diziler listesinin başında ise gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan diziler yer alıyor.