Kırmızı Oda kuralı çiğnedi TV8 kaş yapayım derken göz çıkardı
Kırmızı Oda ile daha ilk bölümü ile TV8'de fırtınalar estirdi. Her bölümü ile sosyal medyanın da konusu olan dizi yeni bir tartışmaların da fitilini ateşledi. Gerçek hayatta yaşanan ve ağır dram içeren hikayelerin işlendiği dizi izleyici ikiye böldü.
Kırmızı Oda bir anda Türkiye'nin gündemine yerleşti. Cuma akşamları ekrana gelen dizi hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile büyük ses getirdi. Dizi, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun psikiyatri kliniğine gelen ve tedavi gören danışmanlarının gerçek hikayeleri anlatılıyor ve çok ağır dram içeriyor.
Dizinin daha ilk bölümden reyting listelerini alt üst etmesinin sebebi de zaten dizinin gerçekten yaşanmış olmasından geliyor. 25 Eylül cuma akşamı 4. bölümü ile ekrana gelecek dizide özellikle Meliha ve ablası Güler'in hikayesi izleyenleri derinden sarstı.
Dizi beraberinde yeni bir tartışmayı da başlattı. Kurgunun gerçek hayat hikayelerine dayanması ve hasta gizliliği esasının ihlal edilmesi izleyenleri ikiye böldü.
Kırmızı Oda ile birlikte yıldızı iyice parlayan oyuncu Binnur Kaya'nın psikiyatrist olduğu dizideki terapi sahnelerin gerçek olması, hasta-doktor gizliliği esasına ters düştüğü için büyük tepki gördü.