Kırmızı Oda finalinden sonra 'hırsızlık' davası şoku İranlı Mitra gerçekte kim
TV8'de yayınlanan ve 61. bölümüyle Kırmızı Oda'ya İranlı yazar Shahzade N. İgual'dan 'hırsızlık' davası şoku... Yazar 'Şehrazat' takma adlı İranlı Mitra karakterinin kendisinden çalındığını iddia etti.
TV8'de Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserlerinden uyarlanarak ekranlara getirilen Kırmızı Oda dizisinde işlenen İranlı Mitra'nn hikayesi, dizinin finalinin ardından mahkemelik oldu. Dizi kulisleriyle bilinen Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 61. bölümde final yapan Kırmızı Oda dizisine hırsızlık davası açıldı. İranlı yazar Shahzade N. İgual (Nilecem Elham Eftekhariniasr İgual) avukatı Şeyda Yıldırım vasıtasıyla İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu ve dizinin 35. bölümden itibaren yayınlanan İranlı Mitra’nın (Öteki adıyla Şerhrazat) 8 bölümlük hikâyesinin kendi hayat hikayesini anlattığı “Tahran’ın Kırmızı Sirenleri” adlı kitabından alındığını öne sürdü.
Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda dizisi, geçtiğimiz haftalarda 61. bölümüyle ekrana gelerek TV8'deki ekran macerasını noktaladı. 61. bölümle final yapan Kırmızı Oda dizisine hırsızlık davası açıldı.
İranlı yazar Shahzade N. İgual, dizinin 35. bölümden itibaren 8 bölüm yayınlanan "İranlı Mitra" karakterinin hikayesinin Tahran'ın Kırmızı Sirenleri adlı kitabından alındığını ileri sürerek dava açtı.
İranlı yazar OGM Prodüksiyon ve Medya Hizmetleri A.Ş ve tv8’e açtığı dava kapsamında öncelikle dizinin 35-36-37-38-39-40-41-42. bölümlerin yurt içi ve yurt dışında yayınlanmasının, televizyon, dijital, basın, açık hava, sinema, satış noktası, basılı tanıtım malzemeleri, radyo, internet kanalları, sosyal medya ve diğer elektronik iletişim araçlarında kullanılmasının durdurulması talep etti.