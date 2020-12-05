Kırmızı Oda dizisine Burcu Biricik damga vurdu Twitter'da yorum yağdı
TV8'in reytingleri elinde tutan dizisi Kırmızı Oda'ya Burcu Biricik bomba bir giriş yaptı. Dizide Burcu'nun ermişlerle konuştuğu anlar izleyicileri ekrana kilitledi. Twitter yıkıldı.
TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi dün akşam 14. bölümüyle ekrana geldi. Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisine Sevinç Erbulak ev Burcu Biricik dahil oldu.
Burcu Biricik'in canlandırdığı Boncuk karakteri halüsinasyonlar gören bir kişi olarak Doktor Hanım'ın yeni danışanı oldu.
Boncuk'un (Burcu Biricik) halüsinasyonları esnasında ermişlerle konuştuğunu iddia ederek gerçekle giderek bağını koparması sonucu eşi Sadık (Onur Bilge) çareyi Doktor Hanım'da aradı. Ermişlerin kendisini ziyaret ettiğini, onlarla konuştuğunu söyleyen Boncuk'un hikayesi son bölüme damga vurdu.
Öte yandan Boncuk karakterini canlandıran Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla Twitter'da gündem oldu.