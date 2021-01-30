Kırmızı Oda dizisinden Kefaret'e bomba transfer oyunculuğuyla mest etmişti
TV8'deki Kırmızı Oda dizisinde büyük beğeni toplayan oyuncu FOX TV'deki Kerfaret dizisine transfer oldu.
Binnur Kaya'nın başrolünde olduğu Kırmızı Oda dizisi, her cuma akşamı seyirciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Başarılı oyunculuklarla izleyenlerin büyük beğenisini kazanan dizideki ünlü isimler de hayran kitlelerini giderek büyütüyor. Başka dizilerden de birçok teklif geliyor.
FOX TV'de yayımlanan Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat gibi ünlü isimlerin bulunduğu dizi Kefaret, Kırmızı Oda dizisinin başarılı oyuncusunu kaçırmadı. Hemen kendi kadrosuna ekledi.
Kırmızı Oda dizisinde Alya'nın annesi Süreyya olarak izleyici ile buluşan ünlü isim, FOX TV'deki yeni dizisi ile izleyiciye merhaba demeye hazırlanıyor.
Melis Cemre, Kefaret dizisinde Avukat Berna Dündar karakteri ile ekranlara gelecek.