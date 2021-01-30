Kırmızı Oda dizisinden Kefaret'e bomba transfer oyunculuğuyla mest etmişti

Binnur Kaya'nın başrolünde olduğu Kırmızı Oda dizisi, her cuma akşamı seyirciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Başarılı oyunculuklarla izleyenlerin büyük beğenisini kazanan dizideki ünlü isimler de hayran kitlelerini giderek büyütüyor. Başka dizilerden de birçok teklif geliyor.