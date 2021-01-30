Kırmızı Oda dizisindeki hikayesi bitti ünlü oyuncu için veda paylaşımı yapıldı
Kırmızı Oda yayımlanan son bölümüyle geceye damgasını vurdu. Dizide bir de ayrılık yaşandı.
Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, yaşanmış gerçek hikayelerden esinlenerek seyirciyle buluşuyor. Yayımlandığı ilk gündene beri de büyük bir ilgiyle izleniyor. Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Gülçin Kültür Şahin, Baran Can Eraslan, Sezin Bozacı ve Meriç Aral yer alıyor.
Fakat Kırmızı Oda dizisinin son bölümünde aralarından bir isim artık yapıma veda etti. Binnur Kaya'nın tüm doktorları topladığı dizinin son bölümünde performansı ile büyük beğeni toplayan Doktor Ayşe için veda yemeği düzenlendi.
Kırmızı Oda'da Doktor Ayşe'nin veda sahnesi ise izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Dizinin sosyal medya hesabından da Doktor Ayşe karakteri için veda paylaşımı yapıldı.
Kırmızı Oda'nın resmi sosyal medya hesabından ''Hoşçakal Dr. Ayşe, yolun açık olsun'' paylaşımıyla veda duyuruldu.