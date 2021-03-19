Kırmızı Oda dizisinde üzen ayrılık! Artık kendi yoluna gidecek
TV8 ekranlarında yayımlanan Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümünde üzen bir ayrılık yaşanacak.
Binnur Kaya'nın Doktor Hanım'a hayat verdiği Kırmızı Oda dizisinde Aslıhan Gürbüz, Erkan Petekkaya ve Pınar Deniz'in hikayeleri ilgiyle izleniyor. Başrollerini Binnur Kaya'nın yanı sıra Tülin Özen, Burak Sevinç ve Gülçin Kültür Şahin'in üstlendiği dizi her hafta sosyal medyaya da damgasını vuran bir yapım haline geldi.
Özellikle Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakterinin herkes tarafından çok sevilmesi, ünlü oyuncu ile sözleşmenin de uzamasını sağladı. Fakat bir oyuncu, bu akşam yayımlanacak yeni bölümle Kırmızı Oda'ya veda edecek.
Kırmızı Oda'ya 23. bölümde Nazlı karakteriyle dahil olan ve kısa zamanda hikayesiyle büyük ilgi çeken Pınar Deniz, 29. bölümde son kez dizide yer alacak.
Öte yandan Nazlı'nın, içindeki öfkeden sonunda kurtulup Haluk'la (Yılmaz Kunt) mutlu olmaya karar verdiği anlar da izleyicileri derinden etkileyecek.