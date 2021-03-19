Kırmızı Oda dizisinde üzen ayrılık! Artık kendi yoluna gidecek

Özellikle Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakterinin herkes tarafından çok sevilmesi, ünlü oyuncu ile sözleşmenin de uzamasını sağladı. Fakat bir oyuncu, bu akşam yayımlanacak yeni bölümle Kırmızı Oda'ya veda edecek.