Kırmızı mini elbisesiyle Şeyma Subaşı doğum gününü kutladı beğeni yağdı
30. yaş gününü Şeyma Subaşı, kırmızı mini elbisesiyle kutladı. Sosyal medya hesabı Instagram'dan doğum günü fotoğraflarını paylaştı, beğeni yağdı.
Her sosyal medya paylaşımıyla olay yaratan Şeyma Subaşı bu kez de yeni yaş gününü kutladığı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Cesur elbiseleri tercih etmesiyle sıklıkla magazin gündemine konu olan Subaşı, 30. yaş gününü de süper mini ve sırt dekolteli elbisesiyle kutladı.
117
Koronavirüs salgını sebbiyle arkadaşlarıyla kutlama yapamayan Şeyma Subaşı, kızıyla kutladığı doğum gününden fotoğrafları şu notla paylaştı:
217
"Kimse bana 30'larda kendimi çok iyi hissedeceğimi söylemedi! Ve en iyi yanı, ben 30 yaşındayım ve ikizim gibi çok güzel bir kızım var!
317
''Keşke 30'uncu yaş günümü dünyanın her yerinden tüm arkadaşlarımla kutlayabilseydim. Dün gece inanılmazdı!(Sanırım her zamanki gibi biraz fazla eğlenceliydi.)''
417