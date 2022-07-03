Kırmızı mayosuyla poz verdi, yer yerinden oynadı! Burcu Biricik'ten göz kamaştıran tatil pozu
Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan, geçtiğimiz haftalarda sezon finali bölümüyle seyircisiyle buluşan Camdaki Kız dizisinde başrolü üstlenen Burcu Biricik, doğal güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla oldukça dikkat çekiyor. Dizinin sezon finalinden sonra kendini tatilde bulan isimlerden biri olan Burcu Biricik'İn kırmızı mayosuyla verdiği poz, görenleri büyüledi.
Camdaki Kız dizisinin sezon finali bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşmasından sonra Burcu Biricik soluğu tatilde aldı. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkatleri her zaman üzerine çekmeyi başaran ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık konuşulan isimler arasında yer alıyor. Güzel oyuncu Burcu Biricik, şimdi de tatilde paylaştığı kırmızı mayolu pozuyla gündeme bomba gibi düştü.
Camdaki Kız dizisinde "Nalan" karakterini canlandıran Burcu Biricik, dizinin sezon finali yapmasıyla soluğu tatilde aldı.
Başarılı ve güzel oyuncu Burcu Biricik, hem güzelliğiyle hem de başarılarıyla son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.
Beni Böyle Sev, Hayat Şarkısı, Kuzgun, Kırmızı Oda gibi unutulmaz yapımlarda rol alan Burcu Biricik, özellikle Kırmızı Oda dizisinde göstermiş olduğu performansla alkış toplamayı başarmıştı.