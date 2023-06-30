Kırmızı listede yer alıyor, yavrularıyla birlikte Iğdır'da görüntülendi! Poyraz kuşları kamerada

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce koruma altına alınan poyraz kuşu, Iğdır'dan geçen ve Türkiye ile Ermenistan'ın sınırını oluşturan Aras Nehri civarında üreyip bölgede yaşamını sürdürüyor.