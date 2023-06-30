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Kırmızı listede yer alıyor, yavrularıyla birlikte Iğdır'da görüntülendi! Poyraz kuşları kamerada

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Kırmızı listede yer alıyor, yavrularıyla birlikte Iğdır'da görüntülendi! Poyraz kuşları kamerada

IĞDIR'da, nesli tehlike altında olan poyraz kuşları yavrularıyla birlikte kameraya yansıdı.

Kırmızı listede yer alıyor, yavrularıyla birlikte Iğdır'da görüntülendi! Poyraz kuşları kamerada

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) oluşturulan, soyu tehlike altındaki türlerin yer aldığı kırmızı listede "NT-Tehdite açık" koduyla yer alan poyraz kuşları (Haematopus ostralegus) Iğdır'da da görülüyor.

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Kırmızı listede yer alıyor, yavrularıyla birlikte Iğdır'da görüntülendi! Poyraz kuşları kamerada

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce koruma altına alınan poyraz kuşu, Iğdır'dan geçen ve Türkiye ile Ermenistan'ın sınırını oluşturan Aras Nehri civarında üreyip bölgede yaşamını sürdürüyor.

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Kırmızı listede yer alıyor, yavrularıyla birlikte Iğdır'da görüntülendi! Poyraz kuşları kamerada

Aras Nehri kıyısında çalışma yapan Anadolu Ajansı (AA) ekibi, 2 erişkin ve 2 yavruyu görüntüleyerek kayıt altına aldı.

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Kırmızı listede yer alıyor, yavrularıyla birlikte Iğdır'da görüntülendi! Poyraz kuşları kamerada

Poyraz kuşları, bugüne kadar yapılan çalışmalarla 333 kuş türünün tespit edildiği kentteki en önemli çeşitler arasında yer alıyor.

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