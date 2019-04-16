Kırmızı kombinezonla yarı çıplak Hülya Avşar'ın şaşırtan paylaşımı
Ünlü sinema sanatçısı Hülya Avşar, 50'li yaşların ortasında iç çamaşırı ile yarı çıplak pozunu sosyal medya hesabı İnstagram'dan paylaştı.
Son günlerde eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile barıştığı iddia edilen ünlü şarkıcı Hülya Avşar gündemden düşmüyor.
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Hülya Avşar, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı seksi paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettirirken yaptığı son paylaşımı ile mankenlere taş çıkarttı.
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Hülya Avşar'ın kırmızı iç çamaşırlı yaptığı son paylaşımına beğeni yağdı. İşte Avşar'ın o paylaşımı...
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Ne olmuştu: Hülya Avşar öyle bir şey yaptı ki 1997-2005 yılları arasında evli kaldığı Kaya Çilingiroğlu ile yeniden barışacağı iddialarına neden oldu.
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