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Kırmızı kombinezonla yarı çıplak Hülya Avşar'ın şaşırtan paylaşımı

Kırmızı kombinezonla yarı çıplak Hülya Avşar'ın şaşırtan paylaşımı

Ünlü sinema sanatçısı Hülya Avşar, 50'li yaşların ortasında iç çamaşırı ile yarı çıplak pozunu sosyal medya hesabı İnstagram'dan paylaştı.

Kırmızı kombinezonla yarı çıplak Hülya Avşar'ın şaşırtan paylaşımı - Sayfa 1

Son günlerde eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile barıştığı iddia edilen ünlü şarkıcı Hülya Avşar gündemden düşmüyor.

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Kırmızı kombinezonla yarı çıplak Hülya Avşar'ın şaşırtan paylaşımı - Sayfa 2

Hülya Avşar, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı seksi paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettirirken yaptığı son paylaşımı ile mankenlere taş çıkarttı.

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Kırmızı kombinezonla yarı çıplak Hülya Avşar'ın şaşırtan paylaşımı - Sayfa 3

Hülya Avşar'ın kırmızı iç çamaşırlı yaptığı son paylaşımına  beğeni  yağdı. İşte Avşar'ın o paylaşımı...

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Kırmızı kombinezonla yarı çıplak Hülya Avşar'ın şaşırtan paylaşımı - Sayfa 4

Ne olmuştu: Hülya Avşar öyle bir şey yaptı ki 1997-2005 yılları arasında evli kaldığı Kaya Çilingiroğlu ile yeniden barışacağı iddialarına neden oldu.

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