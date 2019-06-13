Kırmızı kombinezondan sonra bornozlu mini klip! Hülya Avşar sosyal medyayı salladı
Sosyal medyada sıkça paylaşımda bulunan Hülya Avşar'dan bornozlu mini klip geldi. Avşar'ın mini klibi, beğeni yağmuruna tutuldu.
55 yaşındaki güzel oyuncu Hülya Avşar, sıkça sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Avşar, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğrafların yanı sıra videolarıyla da beğeni toplamaya devam ediyor.
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Geride bıraktığımız yıl yayınlanan Selfie adlı filminde kullandığı ve nakarat kısmını kendisinin yazdığı “Sevmek, Gülmek, Mutlu Olmak İbadettir” adlı şarkısını üzerinde bornozla söylerken görüldüğü anları Instagram hesabından paylaşan Avşar’ın o görüntüleri 100 binin üzerine beğeni kazandı.
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Yaşına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen Avşar, sosyal medya hesabından işte bu bornozlu mini klibi paylaştı.
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Hülya Avşar, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı seksi paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.
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