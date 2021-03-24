"Kırmızı" kent Trabzon'da yasaklara uyulmuyor temaslılar gizliyor! 836 noktada karantina kararı
TRABZON’da koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle karantina tedbiri uygulanan yer sayısı 836’ya yükseldi. Vatandaşlar, vakaların yayılımına pozitif olanların temaslılarını gizlemesinin etkili olduğunu belirtiyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı il bazlı koronavirüs haritasında 13- 19 Mart tarihleri arasında illere göre 100 bin nüfusta görülen koronavirüs vaka sayısına göre, ‘Çok yüksek riskli’ iller arasında bulunan Trabzon’da, vaka artışı yaşanan bölgelerde karantina uygulaması kararı alınıyor. Kentte, 7 apartman, 2 pansiyon, 823 ev, 1 kurs ve 3 mahalle olmak üzere toplam 836 noktada karantina tedbiri uygulanıyor.
Kentte karantina tedbiri uygulanan yer sayısının artmasına rağmen cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu sürüyor.
Vatandaşlar, vakaların yayılımına, pozitif olanların temaslılarını gizlemesinin etkili olduğunu belirtiyor.
Vatandaşlardan Ceyhun Yıldırmış, “Trabzon’da dışarıdaki kalabalık ortada. İnsanlar dışarıda kurallara uymadığı gibi karantinaya alınan insanlarında kurallara uymadığını görüyoruz. Akraba, eş, dost ziyaretleri maalesef ki bölgemizde çok fazla. Evlerde genellikle kurallara zaten uyulmuyor. Pozitif olup köye kaçan insanlar var. Köy gibi yerlerde pozitif olup bunu gizleyen ve etrafta dolaşanlar da oluyor. Kurallara uyulması gerekiyor” diye konuştu.