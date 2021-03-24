"Kırmızı" kent Trabzon'da yasaklara uyulmuyor temaslılar gizliyor! 836 noktada karantina kararı

Vatandaşlardan Ceyhun Yıldırmış, “Trabzon’da dışarıdaki kalabalık ortada. İnsanlar dışarıda kurallara uymadığı gibi karantinaya alınan insanlarında kurallara uymadığını görüyoruz. Akraba, eş, dost ziyaretleri maalesef ki bölgemizde çok fazla. Evlerde genellikle kurallara zaten uyulmuyor. Pozitif olup köye kaçan insanlar var. Köy gibi yerlerde pozitif olup bunu gizleyen ve etrafta dolaşanlar da oluyor. Kurallara uyulması gerekiyor” diye konuştu.