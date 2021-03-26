Kırmızı kent Konya'yı 'mutant virüs' vurdu! Gençlerde daha şiddetli yaşanıyor
Kırmızı kent Konya, pavyon eğlencesinden vazgeçemiyor. Türkiye genelinde artan vaka sayılarında mutant virüs etkisi konuşuluyor. Konya’da yeni vakaların yarısından fazlasının İngiltere mutantlı olduğu tespit edildi. Samsun’da mutantlı virüs vakası yüzde 90’ın üzerinde. Uzmanlar gençleri uyarıyor...
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında kırmızı kategoride yer alan Konya'da, vaka sayıları günden güne artıyor. Zirvedeki Samsun'da da durum iç karartıyor. Bu kapsamda mutasyonlu koroanvirüste özellikle ingiliz varyantında hem belirtiler hem de risk grubunun değiştiği görüldü. Tüm bunlara rağmen Konya'da her gün bir pavyon eğlencesini polis basmaya devam ediyor. Sokaklar lebalep dolu, maskeler yarıda ya da hiç takılmamış...
Eski virüsün yerini mutasyonlu virüs aldı
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Arslan, "Konya'daki yeni vakaların yarısından fazlasında mutasyonlu virüsü tespit ediyoruz. Eski virüsün yerini artık mutasyonlu virüs aldı. Bu virüs daha çok bulaştırıcılık özelliğine sahip. Çok az bir virüsle bile insanları enfekte edebilmekte."
Eskiye göre daha fazla tedbir şart
"Eskisine göre daha fazla tedbir almamız gerekiyor. Pozitif çıkan testlere ertesi gün mutasyon taraması yapıyoruz. İngiltere varyantlı bir virüs varsa bunu söyleyebiliyoruz. Değilse, Brezilya veya Güney Afrika ya da başka bir virüsten şüphelenirsek halk sağlığı kurumuna gönderiyoruz."
İnsanlar gevşemeyi fazla abarttı
"Konya'da İngiltere mutant virüs oranı oldukça yüksek. Şuan baktığımız testlerin yarısından fazlası İngiltere mutantlı virüs kaynaklı vakalar. Sınırlı bir gevşeme yapıldı ama insanlar bunu gereğinden fazla abarttı."