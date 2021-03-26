Kırmızı kent Konya'yı 'mutant virüs' vurdu! Gençlerde daha şiddetli yaşanıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında kırmızı kategoride yer alan Konya'da, vaka sayıları günden güne artıyor. Zirvedeki Samsun'da da durum iç karartıyor. Bu kapsamda mutasyonlu koroanvirüste özellikle ingiliz varyantında hem belirtiler hem de risk grubunun değiştiği görüldü. Tüm bunlara rağmen Konya'da her gün bir pavyon eğlencesini polis basmaya devam ediyor. Sokaklar lebalep dolu, maskeler yarıda ya da hiç takılmamış...