Kırmızı kent Antalya'dan skandal görüntüler! Ne maske var ne mesafe

Antalya'da 5 yıldızlı bir tatil köyünde geçen hafta sonu çekilen görüntülerde iki ayrı etkinliğe toplam 1900 kişinin katıldı ve etkinliklerden birinde konser de düzenlendi. Antalya'da çekilen bir diğer görüntüde ise doğum günü kutlaması için toplanan yerleşik yabancılar, maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeden oynayıp, halay çekti. İkisinde de tüm korona yasakları çiğnendi...