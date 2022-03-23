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Kırmızı et fiyatları zam geldi Ömür Gedik oh çekti: Pahalılaşsın hayvanlar kurtulsun

Kırmızı et fiyatları zam geldi Ömür Gedik oh çekti: Pahalılaşsın hayvanlar kurtulsun

Kırmızı et fiyatları zamlandı; vatandaş isyan ederken hayvan hakları savunucusu ve şarkıcı Ömür Gedik et fiyatlarının artmasıdnan memnun olduğunu belirterek 'Hayvanlar kurtulsun' deyince sosyal medyada linç yedi!

Kırmızı et fiyatları zam geldi Ömür Gedik oh çekti: Pahalılaşsın hayvanlar kurtulsun

Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarında yüzde 48'lik bir zam yaptı. Bunun üzerine 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya çıktı. Ünlü şarkıcı ve hayvan hakları savunucusu Ömür Gedik, ete gelen zamla ilgili, "Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun, insanlar daha sağlıklı olsun" ifadelerini kullandı. Gedik'in bu paylaşımına ise tepki yağdı.

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Kırmızı et fiyatları zam geldi Ömür Gedik oh çekti: Pahalılaşsın hayvanlar kurtulsun

Her geçen gün artan hayat pahalılığı insanları zorlarken, bazı ünlü isimlerin zamlarla ilgili yaptığı yorumlar tepki çekiyor.

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Kırmızı et fiyatları zam geldi Ömür Gedik oh çekti: Pahalılaşsın hayvanlar kurtulsun

Yapılan zam tepkilere neden olurken Ömür Gedik'ten konuyla ilgili bir paylaşım geldi.

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Kırmızı et fiyatları zam geldi Ömür Gedik oh çekti: Pahalılaşsın hayvanlar kurtulsun

"Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun" : Gedik, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda "Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun, insanlar daha sağlıklı olsun" ifadelerini kullandı. Gedik'in paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı.

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