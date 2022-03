Kırmızı et fiyatları zam geldi Ömür Gedik oh çekti: Pahalılaşsın hayvanlar kurtulsun

Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarında yüzde 48'lik bir zam yaptı. Bunun üzerine 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya çıktı. Ünlü şarkıcı ve hayvan hakları savunucusu Ömür Gedik, ete gelen zamla ilgili, "Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun, insanlar daha sağlıklı olsun" ifadelerini kullandı. Gedik'in bu paylaşımına ise tepki yağdı.