Kırmızı elbiseyle bacak şovu yaptı! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil nefes kesti
Kırmızı elbiseyle verdiği cesur pozları sosyal medya hesabından paylaşan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil nefes kesti.
25 yaşındaki Yasmin Erbil sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil çiftinin 25 yaşındaki kızları Instagram'ı oldukça aktif kullanıyor.
124
Bir süre televizyon kanallarında magazin programı sunuculuğu yapan Erbil, karantinayı evinde geçiriyor.
224
Erbil zaman zaman ailesi ve babasıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor.
324
Kar yağdığı gibi soluğu dışarıda alan Erbil pozlarıyla takipçilerini büyülemişti.
424