Kırmızı alarm verildi Orhan Şen uyardı! Bu 3 güne dikkat kuvvetli geliyor: Meteoroloji il il açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısı sonrası Prof. Dr. Orhan Şen vatandaşları uyardı. Merakla beklenen yeni hava durum raporu belli oldu.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen beklenen kuvvetli yağışlarla ilgili "Edirne ve Kırklareli’nde yağışlar devam edecek. Çukur yerlerde su baskını oldu. Artık meteorolojiyi herkes takip etmeli, iklim değişikliği bu tür olayları artıracak." uyarısında bulundu.
"Bugün yarın da devam ediyor yağış" diyen Şen "Önemli bir şey daha söyleyeyim, bu gece yarın ve cuma günü Antalya’da çok kuvvetli yağış var. Su baskını ve diğer uyarıları yapmamız gerekiyor. Muğla’nın güney batı ilçelerinde de yağış gözüküyor." dedi.
Şen "İstanbul’da hava kapalı, 13-14 civarında. Sıcaklık yarın düşmeye başlayacak. Öğleden sonra yağış var ama yılbaşında yağmur kesiliyor. Kırklareli ve Edirne’de yağışlar devam ediyor." ifadelerini kullandı.
KIRMIZI ALARM
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2 yağış beklendiği kaydedildi.