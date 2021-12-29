BIST 1.889
DOLAR 12,52
EURO 14,16
ALTIN 721,05

Kırmızı alarm verildi Orhan Şen uyardı! Bu 3 güne dikkat kuvvetli geliyor: Meteoroloji il il açıkladı

Kırmızı alarm verildi Orhan Şen uyardı! Bu 3 güne dikkat kuvvetli geliyor: Meteoroloji il il açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısı sonrası Prof. Dr. Orhan Şen vatandaşları uyardı. Merakla beklenen yeni hava durum raporu belli oldu.

Kırmızı alarm verildi Orhan Şen uyardı! Bu 3 güne dikkat kuvvetli geliyor: Meteoroloji il il açıkladı

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen beklenen kuvvetli yağışlarla ilgili "Edirne ve Kırklareli’nde yağışlar devam edecek. Çukur yerlerde su baskını oldu. Artık meteorolojiyi herkes takip etmeli, iklim değişikliği bu tür olayları artıracak." uyarısında bulundu.

139
Kırmızı alarm verildi Orhan Şen uyardı! Bu 3 güne dikkat kuvvetli geliyor: Meteoroloji il il açıkladı

"Bugün yarın da devam ediyor yağış" diyen Şen "Önemli bir şey daha söyleyeyim, bu gece yarın ve cuma günü Antalya’da çok kuvvetli yağış var. Su baskını ve diğer uyarıları yapmamız gerekiyor. Muğla’nın güney batı ilçelerinde de yağış gözüküyor." dedi.

239
Kırmızı alarm verildi Orhan Şen uyardı! Bu 3 güne dikkat kuvvetli geliyor: Meteoroloji il il açıkladı

Şen "İstanbul’da hava kapalı, 13-14 civarında. Sıcaklık yarın düşmeye başlayacak. Öğleden sonra yağış var ama yılbaşında yağmur kesiliyor. Kırklareli ve Edirne’de yağışlar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

339
Kırmızı alarm verildi Orhan Şen uyardı! Bu 3 güne dikkat kuvvetli geliyor: Meteoroloji il il açıkladı

KIRMIZI ALARM
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2 yağış beklendiği kaydedildi.

439