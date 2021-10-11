Kırmızı alarm! Kırklareli ve Edirne'de vakalar artıyor

Esnaf Mücahit Emir, özellikle Edirne'deki vaka artışının rehavetten kaynaklandığını belirterek şunları söyledi:

"Dışarıdan gördüğümüz kadarıyla erkekler sanki biraz daha rehavet içerisinde, kadınlar biraz daha dikkatli gibi. Mekanların da yeniden açılmasıyla, uzun süre evde kapalı kalan öğrenciler de kendilerini dışarı attı. Okullar da açılınca sanki herkes 'korona bitti' gibi algıladı. Mekanlar da tam teşekküllü açıldı ve herkes buralara hücum etti. Bunun da etkisi olmuştur. Bitti gibi düşünmeyip, temizliğimize, fiziksel mesafemize dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları yapmadan bu artış bitmez."