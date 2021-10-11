Kırmızı alarm! Kırklareli ve Edirne'de vakalar artıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vaka tablosunda en çok artış yaşanan iller arasındaki Kırklareli ve Edirne'de halk, artışın rehavet ve tedbirsizlikten kaynakladığını söylüyor. İki ilde aylar sonra risk haritasında kırmızıya dönmeyi başladı.
Sağlık Bakanı Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bir önceki hafta açıklanan tabloda 98,60 olan vaka sayısı Kırklareli'de 200,70'e, Edirne'nin 97,61 olan vaka sayısı 171,18'e, Tekirdağ'ın ise 140,14 olan vaka sayısı 141,06'ya yükseldi.
Vaka sayısındaki artışla birlikte Kırklareli ve Edirne'de aylar sonra risk haritasında kırmızıya dönmeyi başladı.
Esnaf Mücahit Emir, özellikle Edirne'deki vaka artışının rehavetten kaynaklandığını belirterek şunları söyledi:
"Dışarıdan gördüğümüz kadarıyla erkekler sanki biraz daha rehavet içerisinde, kadınlar biraz daha dikkatli gibi. Mekanların da yeniden açılmasıyla, uzun süre evde kapalı kalan öğrenciler de kendilerini dışarı attı. Okullar da açılınca sanki herkes 'korona bitti' gibi algıladı. Mekanlar da tam teşekküllü açıldı ve herkes buralara hücum etti. Bunun da etkisi olmuştur. Bitti gibi düşünmeyip, temizliğimize, fiziksel mesafemize dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları yapmadan bu artış bitmez."
Okulların başlamasının vakaların artışında büyük pay sahibi olduğunu söyleyen üniversite öğrencisi Aytuğ Uzun "Özellikle okulların başlamasından sonra oluşan yoğunluk büyük pay sahibi. Otobüs, okul, yurt, yemekhane, her yerde kalabalık var; mecburiyetten. Okulda takabildiğimiz kadar maske takmaya çalışıyoruz ama genel olarak bir rehavet de var. Aşı olmayanlar var. Aşısız insanların okula alınmaması lazım" diye konuştu.