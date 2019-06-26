Kırlangıç yuvalarına kıyamadılar zarar etmeyi göze aldılar
Anadolu Ajansı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir hazır beton firmasınca, işlenecek kum yığının üzerine kırlangıçların yuva yaptığının fark edilmesi üzerine ocaktan yeni kum taşınmamasına karar verildi.
Bismil'de faaliyet gösteren bir beton firmasınca daha önce taşınan 5 bin ton kum yığınına kırlangıçların yuva yaptığını gören işçiler, durumu firma yetkililerine bildirdi.
Hazır beton firması en güzel çözümü buldu.
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Firma yetkilileri, bunun üzerine beton yapımında kullanılacak kumun kullanımını erteledi.
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Ek maliyeti göze alan firma yetkilileri, kiralanan iş makineleriyle kum ocağından yeniden kum taşınması kararı aldı.
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Kırlangıçların yavrularını da arada bir kontrol eden firma yetkilileri ve çalışanları, yuvadan zaman zaman düşen yavruları da zarar görmemeleri için tekrar yuvaya bırakıyor.
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