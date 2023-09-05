Kırklareli'ni sağanak sonrası sel vurdu! Turistik tesis sular altında kaldı! 2 ölü 4 kayıp
KIRKLARELİ'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel ve su baskınları meydana geldi, Değirmen Deresi taştı. Turistik bungalov evleri sular içinde kalırken, AFAD, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiğini açıkladı.
Kırklareli'nde kuvvetli sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi, Değirmen Deresi taştı. Ormanlık alandaki bungalov evlerin de bulunduğu turistik kamp alanı sular altında kaldı. Sabaha karşı başlayan sağanak, kentin kuzeyinde kuvvetli şekilde devam ediyor.
Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde sağanak, su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı.
Yağış nedeniyle su debisi artan ve yatağından çıkan Değirmen Deresi, Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolunun üzerinden akmaya başladı.
Asfaltın bazı bölümlerine zarar veren taşkın nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Taşkın, arazilere yayılmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının 17 derece olduğu bölgede kuvvetli sağanakların yarına kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.