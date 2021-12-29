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Kırklareli'nde sel felaketi! Evleri ve işyerlerini su bastı mahsur kalanlar askeri araçlarlar kurtarıldı

Kırklareli'nde sel felaketi! Evleri ve işyerlerini su bastı mahsur kalanlar askeri araçlarlar kurtarıldı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan vatandaşlar askeri araçlarla güvenli bölgelere tahliye edildi.

Kırklareli'nde sel felaketi! Evleri ve işyerlerini su bastı mahsur kalanlar askeri araçlarlar kurtarıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sağanağın ardından Yılmaz ve Yıldırım Mahallelerinden geçen Lüleburgaz Deresi taştı.

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Kırklareli'nde sel felaketi! Evleri ve işyerlerini su bastı mahsur kalanlar askeri araçlarlar kurtarıldı

Taşkın nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Vatandaşlar, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı askeri araçlarla evlerinden alındı. Güvenli bölgelere getirilen vatandaşlar otellere götürüldü.

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Kırklareli'nde sel felaketi! Evleri ve işyerlerini su bastı mahsur kalanlar askeri araçlarlar kurtarıldı

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ile Belediye Başkanı Murat Gerenli de tahliye çalışmalarını takip etti.

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Kırklareli'nde sel felaketi! Evleri ve işyerlerini su bastı mahsur kalanlar askeri araçlarlar kurtarıldı

Bu arada, sağanak nedeniyle Lüleburgaz-Pınarhisar yolu ulaşıma kapandı. Bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.

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