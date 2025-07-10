Kırklareli'nde görsel şölen! "Gündöndü" tarlaları dağa tutkunlarını mest etti...

DOĞA TUTKUNLARI AKIN EDİYOR

Trakya'nın son yıllarda agroturizm açısından dikkati çektiğini vurgulayan Şen, "Ayçiçeği tarlaları bu anlamda çok güzel fırsat sunuyor. Hem doğayla baş başa kalmak isteyenler hem de fotoğraf tutkunları için eşsiz ortam. Tüm vatandaşlarımızı Kırklareli'nin bu doğal güzelliklerini görmeye davet ediyoruz." dedi.