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Kırklareli'nde görsel şölen! "Gündöndü" tarlaları dağa tutkunlarını mest etti...

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Kırklareli'nde görsel şölen! "Gündöndü" tarlaları dağa tutkunlarını mest etti...

Halk arasında "gündöndü" olarak bilinen ayçiçekleri, özellikle gün doğumu ve batımında oluşturduğu manzaralarla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kırklareli'nde görsel şölen! "Gündöndü" tarlaları dağa tutkunlarını mest etti... - Resim: 1

Kırklareli'nin Istranca Dağları eteklerinde açan ayçiçekleri, sarı ve yeşilin tonlarıyla doğayı renklendirdi.

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Kırklareli'nde görsel şölen! "Gündöndü" tarlaları dağa tutkunlarını mest etti... - Resim: 2

Ayçiçeği tarlalarında yürüyen, fotoğraf çeken vatandaşlar, hem doğayla iç içe zaman geçiriyor hem de anı ölümsüzleştiriyor.

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Kırklareli'nde görsel şölen! "Gündöndü" tarlaları dağa tutkunlarını mest etti... - Resim: 3

DOĞAL BİR TABLO OLUŞTU

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, ayçiçeklerinin açmasıyla bölgenin adeta doğal tabloya dönüştüğünü söyledi.

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Kırklareli'nde görsel şölen! "Gündöndü" tarlaları dağa tutkunlarını mest etti... - Resim: 4

DOĞA TUTKUNLARI AKIN EDİYOR

Trakya'nın son yıllarda agroturizm açısından dikkati çektiğini vurgulayan Şen, "Ayçiçeği tarlaları bu anlamda çok güzel fırsat sunuyor. Hem doğayla baş başa kalmak isteyenler hem de fotoğraf tutkunları için eşsiz ortam. Tüm vatandaşlarımızı Kırklareli'nin bu doğal güzelliklerini görmeye davet ediyoruz." dedi.

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