Kırklareli'nde Balkan geleneği 'Koleda' kutlandı

"Çocuklarımızın zihinlerini, hayallerini genişletmek için yapılan bir etkinlik"

Bu yıl etkinliğin beşincisini düzenlediklerini anımsatan Çölgeçen, "Biz bu gece kabaklarımızı pişiriyoruz, mısırlarımızı kaynatıyoruz. Bu yıl güzel bir katılım oldu. Her sene üzerine koyarak etkinliğimizi geliştiriyoruz. Balkanlar'da dedelerimizin bin yıldır kutladığı bir gelenek bu. Masallarla, hikayelerle çocuklarımızın zihinlerini, hayallerini genişletmek için yapılan bir etkinlik." diye konuştu.

Geceye katılanlardan Sedef Yörük ise organizasyonda çok eğlendiklerini söyledi.