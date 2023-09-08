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Kırklareli'nde 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı

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Kırklareli'nde 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı

KIRKLARELİ'nde 6 kişiye mezar olan bungalov evlerin selden önceki hali ortaya çıktı.

Kırklareli'nde 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yaşanan sel felaketi longoz ormanlarını vurmuş ve ormanın ortasında bulunan ‘Sisli Vadi’ adlı tatil işletmesindeki bungalov evler dev tomrukların sürüklemesi sonucu yıkılıp sel sularına kapılırken, bazı bungalovlar da ağaçlarda asılı kalmıştı.

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Kırklareli'nde 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı

Selde bungalov evlerde kalan 6 vatandaş sele kapılıp kaybolurken, yoğun süren arama çalışmalarında 6 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

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Kırklareli'nde 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı

6 kişiye mezar olan işletmenin selden önceki görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde bölgenin yaz aylarında yoğun bir şekilde karavan alanı olarak da kullanıldığı görüldü.

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Kırklareli'nde 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı

Ruhsatsız olan işletmenin tatilcileri çekmek için özellikle doğa ve hayvanlarla iç içe bir alan oluşturduğu gözlendi.

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