Kırklareli'de hortum dev kavak ağaçlarını kökünden söktü!

36 yıl önce de olmuştu

Köylüler 36 yıl önce de aynı bölgede büyük bir hortumun oluştuğunu ve zarar verdiğini anlattı. Hortumun kendisine ait dev kavak ağaçlarını yerinden söktüğünü ifade eden Selim Akyıldız, "Bu afet, 36 yıl önce de aynı yerde oldu. O hortum da bu aylarda yaşandı. O zaman 22 yaşındaydım. Yine kavak ağaçlarımıza zarar vermişti. O günler de yaşadığımız korku, gözümde canlandı" dedi.