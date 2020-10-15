Kırklareli Valisi Osman Bilgin: Kovid-19 vakaları nisan ayına göre 3 kat arttı

Vali Bilgin, Kovid-19'a karşı yeni bir seferberlik başlattıklarını belirterek, "Bundan sonra sokak, cadde, ev, köy ve mahalle karantinaları yapacağız. Polis ve jandarmamızın da çalışma düzenini değiştiriyoruz. Gerekirse çalışma saatlerini de değiştireceğiz." açıklamasında bulunmuştu.