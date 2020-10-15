Kırklareli Valisi Osman Bilgin: Kovid-19 vakaları nisan ayına göre 3 kat arttı
KIRKLARELİ Valisi Osman Bilgin'in, "kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının nisan ayına göre 3 kat arttığını" açıklamasının ardından il genelinde Kovid-19 tedbirleri seferberliği başlatıldı.
Vali Bilgin, Kovid-19'a karşı yeni bir seferberlik başlattıklarını belirterek, "Bundan sonra sokak, cadde, ev, köy ve mahalle karantinaları yapacağız. Polis ve jandarmamızın da çalışma düzenini değiştiriyoruz. Gerekirse çalışma saatlerini de değiştireceğiz." açıklamasında bulunmuştu.
Bilgin'in talimatıyla salgınla mücadelede yeni aşamaya geçildi. Kolluk kuvvetleri, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığına ilişkin denetimlerine ağırlık verdi.
Diğer müdürlükler ve belediyeler de sorumluluk alanlarıyla ilgili çalışmalarını artırdı.
Vatandaşlardan Mevlüt Tunç, sokakta maskesiz dolaşanları gördüğünde şaşırdığını söyledi. Bazılarını maske takmaları konusunda uyardıklarını ancak zaman zaman tepkiyle karşılaştıklarını anlatan Tunç, "Maske takmayanlar sorumsuz kişilerdir. Bunun şakası yok herkes, dikkatli olmalı." dedi.