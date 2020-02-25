Kirk Douglas'ın milyon dolarlık serveti ne olacak? Oğullarına bırakmadı
Hollywood’un efsanevi aktörlerinden Kirk Douglas’ın vasiyeti ortaya çıktı. 103 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun 61 milyon dolarlık servetinin akıbeti belli oldu.
ABD'li aktör Kirk Douglas, 5 Şubat’ta yaşamını yitirmişti. Vasiyeti ortaya çıkan Douglas'ın 75 yaşındaki oğlu Michael Douglas’a ve diğer çocuklarına bırakmayı tercih etmemesi dikkat çekti. Douglas'ın serveti 61 milyon dolar.
Kirk Douglas, vasiyeti gereği St Lawrence Üniversitesi, Westwood’daki Sinai Tapınağı, California Culver’deki Kirk Douglas Tiyatrosu ve Los Angeles Çocuk Hastanesi’ne kaynak aktaran Douglas Vakfı’na 50 milyon dolar bıraktı.
Öte yandan Michael Douglas da hazlihazırda 300 milyon dolarlık servetin sahibi.
Kirk Douglas'ın servetinden kalan 11 milyon dolarlık kısmın da 65 yıllık eşi 100 yaşındaki Anne Douglas ve ortak çocukları Joel Douglas ile Kirk Douglas'ın ilk evliliğinden olan oğulları Peter ve Michael Douglas arasında bölüneceği düşünülüyor.