Kırışıklıkları yok eden aspirin ile limon karışımı
Kimse genç görünmenin formülü yoktur diyemez. Bilinçli yapılan bakımlar sayesinde her daim genç görünmek ve kırışıklıklardan kurtulmak mümkündür. Peki aspirin ve limon karışımı nasıl yapılır, nasıl kullanılır? İşte mucize aspirin limon karışımı
Yapılacak olan bakımlar sayesinde her daim genç görünmek ve kırışıklıklardan kurtulmak mümkündür. Sunacağımız aspirinli maskelerle hem genç görünün, hem de kırışıklıkları yok edin.
Kırışıklıkları yok eden ve gençleştiren limon aspirin maskeleri
1- Aspirin ve Limon Maskesi İçin Malzemeler:
3 aspirin
3 yemek kaşığı limon suyu
Hazırlanışı:
Aspirini limon suyunda iyice ezin. Yapışkan hale gelene kadar karıştırın. Yüzünüzü yıkayın ve daha sonra bu karışımı uygulayın. 10 dakika bekleyin. Su ile maskeyi temizleyin.
2- Yoğurt, Bal ve Aspirin Maskesi İçin Malzemeler:
5 aspirin
1 yemek kaşığı yoğurt
1/2 yemek kaşığı bal
Hazırlanışı:
Aspirini ezip diğer malzemelerle karıştırın. Maskeyi uygulamaya başlamadan önce yüzünüzdeki gözenekleri açın. Bunun için de bir bezi ılık suya batırıp yüzünüze koyun. Yüzünüzü kuruladıktan sonra karışımı uygulayın. Yarım saat cildinizde tutun. Ilık suyla temizleyin.
3- Aspirin, Su Maskesi İçin Malzemeler:
3 aspirin
3 yemek kaşığı ılık su
Hazırlanışı:
Aspirini suda eritin. Sonra temizlenmiş yüzünüze karışımı uygulayın ve 10 dakika bekleyin. Daha sonra iyice durulayın.