Kırışıklıkları doğal olarak azaltmanın basit yolları! Bütün sır...
Her geçen gün cildimizi genç ve güzel tutmanın yollarını arıyor, kozmetikçiler cildimizin belli bir tonda olmasını sağlamak için binlerce prosedür öneriyor. Ancak inkar edemeyiz, doğanın kanunları var.
Güneş ve UV ışınlarına maruz kalmak erken yaşlanmaya neden olabilir. Neyse ki, mükemmel görünüm isteğine yardımcı olabilecek çeşitli besin maddeleri var.
Sizin için kırışıklıkları azaltan, cildinize evinizden çıkmadan önce bakım yapabileceğiniz doğal ipuçlarını ve maskeleri seçtik!
1 taze limon, 2-3 çorba kaşığı bal ve pamuk. Limon ve balı karıştırın. Cildiniz hassassa biraz su ekleyebilirsiniz. Yüzünüzün temiz olduğundan emin olduktan sonra uygulayın ve gergin bir his oluşana dek bekletin ve durulayın. Haftada bir tekrarlayın. Narenciye meyvelerinde bulunan flavonoidler genç bir görünüm ve kırışıklıklarda yavaşlamaya neden olacaktır.
Havuç bal
1 havuç, 2 tatlı kaşığı bal. Havucu yıkayıp kesin bir blenderdan geçirin. Suyunu ve balı karıştırın. Maskeyi yüzünüze uygulayın. 20 dakika bekleyin ve yıkayın. Haftada iki kez tekrarlayın. Göreceğiniz sonuçlar: Yüksek antioksidan kaynağı sayesinde sağlıklı ciltler. Erken yaşlanma ve yeni kırışıklıkların azaltılması ve yeni kırışıklıkların görünümünü azaltma.
1/2 yemek kaşığı un, 1/2 yemek kaşığı zerdeçal tozu, çiğ süt. Tüm malzemeleri karıştırın bir makyaj fırçasıyla yüzünüze uygulayın. 30 dakika bekleyin ve ılık suyla durulayın. Göreceğiniz sonuçlar: Cilt tonu daha parlak olur. Sağlıklı yüz görünümü. Kırışıklıklar daha pürüzsüz bir hal alır.