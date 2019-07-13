Kırışıklıkları doğal olarak azaltmanın basit yolları! Bütün sır...

1 taze limon, 2-3 çorba kaşığı bal ve pamuk. Limon ve balı karıştırın. Cildiniz hassassa biraz su ekleyebilirsiniz. Yüzünüzün temiz olduğundan emin olduktan sonra uygulayın ve gergin bir his oluşana dek bekletin ve durulayın. Haftada bir tekrarlayın. Narenciye meyvelerinde bulunan flavonoidler genç bir görünüm ve kırışıklıklarda yavaşlamaya neden olacaktır.