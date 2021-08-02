Kırıkkale'de yapılıyor tanesi 200 TL'ye satılıyor! Amerika 2 bin tane sipariş verdi!
KIRIKKALE'de "Mahalle Konakları" projesi sayesinde kursiyer kadınlar, ürettikleri oyuncak bebekleri Amerika'ya ihracat ediyor, ev ekonomilerine katkı sağlıyor.
Kırıkkale Belediyesi tarafından başlatılan "Mahalle Konakları" projesi sayesinde kursiyer kadınlar, diğer el işlemlerinin yanı sıra örgü bebek üretimine de başladı.
Belediye tarafından açılan dükkânda oyuncak bebekleri pazarlamaya çalışan kursiyer kadınlar, Amerika'dan da 2 bin adet sipariş aldı.
Kursiyerler, siparişleri yetiştirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Satılan tüm bebeklerin geliri ise kursiyer kadınların ev ekonomisine katkı sağlıyor.
Kent merkezindeki 5 mahallede de hizmet veren "Mahalle Konakları" projesine KOP, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR’da destek sağlıyor.