Kırıkkale'de tavsiye üzerine başladı paraya para demiyor! Yıllık kazancı dudak uçuklattı
KIRIKKALE'de arkadaş tavsiyesi üzerine kaz yetiştiriciliğine başlayan Erdoğan Okyay'ın yıllık kazancı dikkat çekti.
Kırıkkale’nin Delice ilçesinde maliye memurluğundan emekli 57 yaşındaki Erdoğan Okyay, 5 yıl önce arkadaşının tavsiyesini aldığı işe 50 kazla başladı.
1 yumurta 25 lira: Her geçen yıl işini büyütüp 5 bin kapasiteli kaz çiftliği kuran Okyay, Türkiye’nin dört bir yanına kazın kilosunu 50, yumurtasını da 25 liradan satarak ekonomik gelir elde ediyor.
Yılda kazandığı miktar: Erdoğan Okyay, bir yıl içinde ise yaklaşık 150 bin lira kazanç sağladı.
Sayıları 5 bine çıktı: Gazetecilere konuşan Erdoğan Okyay, bu işe 50 kazla başladığını ve şu anda 5 bin kaz yetiştirdiğini söyledi.