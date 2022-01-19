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Kırıkkale'de servis midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Kırıkkale'de servis midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

KIRIKKALE'de kaza haberi geldi. İşçileri taşıyan bir midibüs kontrolden çıkarak tren yoluna devrildi. Feci kazada 15 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de servis midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre, 15 kişi yaralandı.

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Kırıkkale'de servis midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

İşçileri taşıyan sürücüsü henüz öğrenilemeyen 71 S 0281 plakalı midibüs, Millet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak tren yoluna devrildi.

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Kırıkkale'de servis midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Kırıkkale'de servis midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Kazada, ilk belirlemelere göre 15 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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