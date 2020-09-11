Kırıkkale'de otel odasında taciz kabusu yaşayan mühendis: Sürekli uyanıyorum

Ankara'da yaşayan elektrik-elektronik mühendisi Kardelen Kamişli (26), iş için gittiği Kırıkkale'de konakladığı otelde aynı katta kalan ve gece odasına giren Seyit Muhammet S.'nin tacizine uğradığını ileri sürerek, polise şikayette bulundu. Polis, gözaltına aldığı Seyit Muhammet S. ile bir otel çalışanı hakkında soruşturma başlattı. Alkollü olduğu belirlenen ve odaya nasıl girdiğini bilmediğini ileri süren Seyit Muhammet S., sevk edildiği nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.