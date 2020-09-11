Kırıkkale'de otel odasında taciz kabusu yaşayan mühendis: Sürekli uyanıyorum
KIRIKKALE'de Kardelen Kamişli, konakladığı otelde gece odasına giren Seyit Muhammet S.'nin kendisine tacizde bulunduğu ileri sürerek şikayette bulunmuştu. Gazetecilere konuşan Kamişli, 'O günden sonra sürekli uyanıyorum geceleri, korkuyorum. İnanın psikolojik anlamda korku yaratan bir şey' dedi.
Ankara'da yaşayan elektrik-elektronik mühendisi Kardelen Kamişli (26), iş için gittiği Kırıkkale'de konakladığı otelde aynı katta kalan ve gece odasına giren Seyit Muhammet S.'nin tacizine uğradığını ileri sürerek, polise şikayette bulundu. Polis, gözaltına aldığı Seyit Muhammet S. ile bir otel çalışanı hakkında soruşturma başlattı. Alkollü olduğu belirlenen ve odaya nasıl girdiğini bilmediğini ileri süren Seyit Muhammet S., sevk edildiği nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.
Şüphelinin kamu kurumunda mühendis olduğunu söyledi
Otel odasında gece yaşadığı olayı Twitter hesabından paylaşarak duyuran Kardelen Kamişli, gece uyandığında yatağında tanımadığı Seyit Muhammet S.'yi otururken gördüğünü, büyük korku ve panik yaşadığını söyledi. Hem Seyit Muhammet S. hem de otel yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunan Kamişli, odasına giren şüphelinin kamu kurumunda mühendis olduğunu öğrendiğini söyledi.
"Kameraların arızalı olması düşündürücü"
Kamişli "Otel müdürü odamın bulunduğu ikinci kattaki kartlı geçiş sisteminde bir arıza meydana geldiğini sigorta atması sonucu bütün kartların bütün odaları açabildiğini söyledi. Burada bir ihmal söz konusu. Aynı zamanda ikinci kattaki kameraların arızalı olması düşündürücü. Delil karartma var burada." dedi.
Kamişli, "Kamera sistemi bozuksa ikinci katta pandemi nedeniyle birçok oda boş, müşteriler diğer odalara alınabilirdi. O kapılar nasıl açıldı. Kamera kayıtları nerede? Umarım soruşturma, süreç düzgün şekilde yürütülür" ifadelerini kullandı.