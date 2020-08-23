Kırıkkale'de korkunç kaza! TIR'a saplanan otomobil hurdaya döndü
KIRIKKALE'de kontrolden çıkan araç TIR'ın altına girdi. Park halindeki TIR'a çarpan araçta sürücü öldü, en küçüğü 7 yaşında olmak üzere 4 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolunun 15. kilometresindeki Irmak köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Y. idaresindeki 68 HV 411 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridinde park halindeki TIR'a arkadan çarptı.
Sürücü olay yerinde öldü
Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kenan Y. (37) olay yerinde hayatını kaybederken, yolculardan M.Y. (34), Y.Y. (14), K.Y. (13) ve H.Y. (7) yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralıların da durumu kritik
Yaralılar sağlık ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı tahkikat sonrası kazada ölen Kenan Y. , Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.