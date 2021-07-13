Kırıkkale'de kazılarda bulundu! Heyecanlandıran keşif: Dünyanın en eskisi...
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Büklükale mevkiinde devam eden kazı çalışmalarında, Hititlerden önceki Asur Ticaret Kolonileri Çağı’na ait sarayda önemli buluntular bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2009 yılında başlatılan kazı çalışmaları, normalleşme sürecinin başlamasının ardından yeniden devam ediyor. Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki "aşağı şehir" ve "yukarı şehir" olmak üzere iki arkeolojik alandan oluşan Büklükale mevkiindeki kazı çalışmalarında binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıkartılıyor.
Arkeolojik kazılar, şehrin Asur Ticaret Kolonileri döneminde de aktif rol oynadığını gösteriyor. Kızılırmak’ın en dar kısmında konumlandırılmış şehir, Erken Tunç Çağı’ndan Osmanlı Dönemi’ne kadar iskân görmüş ve her dönem doğu-batı geçiş noktasının üzerinde adeta doğal bir köprü görevi üstlenmiş.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura, yaptığı açıklamada, Büklükale mevkiindeki kazı çalışmasında, 5 bin yıl önceki döneme ait yerleşim yerinin tespit edildiğini söyledi.
Bu yılki kazılarda, 2700 önceki sur duvar üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Matsumura, "Bu seneki amacımız; arkada görünen bu Geç Demir Çağı’na ait. Milattan Önce 7’nci yüzyıl, 2 bin 700 sene önceki sur duvarları üzerinde çalışıyoruz. Buradaki zemindeki tabaka, milattan önce Hititlere ait bir tabaka." ifadelerini kullandı.