Kırıkkale'de kazılarda bulundu! Heyecanlandıran keşif: Dünyanın en eskisi...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2009 yılında başlatılan kazı çalışmaları, normalleşme sürecinin başlamasının ardından yeniden devam ediyor. Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki "aşağı şehir" ve "yukarı şehir" olmak üzere iki arkeolojik alandan oluşan Büklükale mevkiindeki kazı çalışmalarında binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıkartılıyor.