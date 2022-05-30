Kırıkkale'de çiftliğini koruması için aldı canını zor kurtardı orta parmağını koparttı

"Bu tarz köpekleri besleyenler bir kez daha düşünsün"

Kayalı, "Bileğimde 2 damar kopuk ve orta parmağımı da kaybettim maalesef üzücü bir hadise. Beklenmedik bir andı. Bunun içinde bu tarz köpekleri besleyenler bir kez daha düşünmesini istiyorum. İnsanların da bu köpekleri evlerinde veya çiftliklerinde beslememelerini öneriyorum. Oysaki bizim kendi milli ırklarımız var. Daha çok onlara yönelmelerini rica ediyorum" diye konuştu.