Kırıkkale'de arı zehri üretmeye başladı! Kilosu 500 bin liradan satılıyor
KIRIKKALE’de 28 yıldır arıcılık yapan Aydın Payar, hastalıkların tedavisinde ve kozmetik ürünlerinde ham madde olarak kullanılan arı zehri üretmeye başladı. Zehrin gramı 500 lira, kilosu ise 500 bin liradan satılıyor. İşte arı zehrinin nasıl yapıldığına dair detaylar...
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde 28 yıldır arıcılık yapan Aydın Payar, Bal Üretim Ormanı'nda 250 adet kovanından arı zehri üretmeyi başardı. Her gün akşam saatlerinde 20 dakika süreyle arı kovanının içine koyduğu titreşimli aparat sayesinde arı zehri çıkartıyor.
Kilosu ise 500 bin lira
Biriktirdiği zehri plastik bir kap içerisinde buz dolabında muhafaza ediyor. Birçok hastalığın tedavisinde ve kozmetik ürünlerinde ham madde olarak kullanılan arı zehrinin gramını 500 liradan, kilosunu ise 500 bin liradan satışa çıkartıyor.
"Arının zehri de şifadır"
Piyasadaki sahte ballar yüzünden bal satışlarının düşük olmasından dolayı arının zehrinden para kazanmayı hedefleyen Aydın Payar şöyle konuştu: Arının balı da şifadır, zehri de şifadır. Yeni bir arayış buluş içerisindeyiz, yıllardır arıcılık yapıyoruz. Bal satmaktan para kazanamıyoruz.
"4’ünden de zehir alabiliyoruz"
Yeni bir arayış içerisindeyiz, yeni bir aparat ürettik. Şu anda aparatımız elimizde. Bu aparatımızı 12 voltluk bir akü ile çalıştırıyoruz. 4 tane aparat var aynı zamanda 4’ünden de zehir alabiliyoruz.