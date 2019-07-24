Kırıkkale'de arı zehri üretmeye başladı! Kilosu 500 bin liradan satılıyor

"4’ünden de zehir alabiliyoruz"

Yeni bir arayış içerisindeyiz, yeni bir aparat ürettik. Şu anda aparatımız elimizde. Bu aparatımızı 12 voltluk bir akü ile çalıştırıyoruz. 4 tane aparat var aynı zamanda 4’ünden de zehir alabiliyoruz.