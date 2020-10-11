Kırıkkale'de 43 ilin geçiş noktasında yoğunluk: Okul öncesi binlerce kişi yollara akın etti

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusundaki ikinci aşamada, Pazartesi gününden itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocuklar yüz yüze eğitime başlıyor.