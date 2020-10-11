Kırıkkale'de 43 ilin geçiş noktasında yoğunluk: Okul öncesi binlerce kişi yollara akın etti
Haftasonu tatillerini farklı şehirlerde değerlendiren binlerce kişi, Pazartesi başlayacak yüz yüze eğitim öncesi 43 ilin geçiş noktası olan Kilit Kavşakta trafik yoğunluğuna neden oldu. Ayrıca polis ekipleri 'HES Kodu' denetimi gerçekleştirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusundaki ikinci aşamada, Pazartesi gününden itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocuklar yüz yüze eğitime başlıyor.
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Bu nedenle haftasonu tatillerini farklı şehirlerde değerlendiren binlerce kişi, yollara yeniden akın etti.
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Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta, trafik yoğunluğu yaşandı.
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Kavşaklarda görev alan polisler, trafiğin akışını sağlamak için gece yarısına kadar görev yaptı.
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