Kırıkkale'de 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'nın arefe gününde de trafik yoğunluk yaşanıyor. Günlük 100 bin aracın geçtiği 'kilit kavşak'da zaman zaman trafik durma noktasına geliyor. Trafik ekipleri hem havadan hem de karadan trafik denetimlerini sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da trafik denetimlerine katılarak, yetkililerden bilgi aldı.
Ramazan Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük tatili değerlendiren gurbetçiler, memleketlerine gitmek üzere arefe gününde de yollara akın etti.
112
43 ilin bağlantı noktasındaki 'kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu devam ediyor.
212
Günlük yaklaşık 100 bin aracın geçtiği Kırıkkale-Samsun karayolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.
312
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını gece-gündüz hem havadan hem de karadan sürdürüyor.
412