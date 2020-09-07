Kırıkkale'de 43 ilin geçiş güzergahında yer alıyor! Bakımı için 250 kilo boya kullanılacak

Bunun üzerine Yahşihan Belediyesi, bayrağın yeniden kırmızı-beyaz renklerine boyanması için çalışma başlattı. Önce çevre düzenlemesi yapılan alandaki dev Türk bayrağı, özel olarak temin edilen boya ile eski canlı görünümüne kazandırılacak.