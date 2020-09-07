Kırıkkale'de 43 ilin geçiş güzergahında yer alıyor! Bakımı için 250 kilo boya kullanılacak
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta yer alan Kırıkkale'de, 600 metrekarelik dev Türk bayrağı görenleri hayran bıraktı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Bayrak Tepe yerleşkesinde 2006 yılında parke taşlarıyla yapılan dev Türk bayrağı görenlerin ilgisini çekiyor. Kara yoluyla seyahat edenler tarafından rahatlıkla görülüyor.
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14 bin parke taşı ile özel beton kullanılan bayrağın rengi zaman içerisinde çevresel faktörler dolayısıyla soldu.
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Bunun üzerine Yahşihan Belediyesi, bayrağın yeniden kırmızı-beyaz renklerine boyanması için çalışma başlattı. Önce çevre düzenlemesi yapılan alandaki dev Türk bayrağı, özel olarak temin edilen boya ile eski canlı görünümüne kazandırılacak.
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Yahşihan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Erol Lüy, 600 metrekarelik dev Türk bayrağını bakıma aldıklarını ve çalışmaların 1 hafta süreceğini söyledi.
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