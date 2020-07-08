Kırıkkale ırmağında yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu
KIRIKKALE balık ölümlerinin son yaşandığı kent oldu. Sabah saatlerinde bahçesine gelen ilçe sakini, karşılaştığı manzara karşısında şaşırıp kaldı.
Kırıkkale'deki Delice Irmağında toplu balık ölümleri yaşandı. Son 1 haftadır görülen toplu balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti. Yüzlerce balığın kıyıya vurduğu ırmakta, su seviyesinin de azaldığı görüldü. Delice ilçesinde çiftçilik yapan Ahmet Özdem, çoğunlukla yavru balıkların öldüğünü söyledi.
Irmakta toplu balık ölümlerinin yaşandığını belirten Ahmet Özdem şöyle konuştu:
"Sabah hanımımla çocuklar bağa ilaç atmaya geldi. İşten gelince dediler ki Delice'de balıklar ölmüş. Bende öğlen vakti bağ çapalamaya geldim."
"Birde ben bakayım dedim geldim ki balıklar ölmüş. Balıkların durumunu görüyorsunuz. Çok üzüldüm ama elden gelen bir şey yok."
"Su bu dönemde az oluyor. Barajlar tutulduğu için yapılacak bir şey yok. Belki suyun azlığından da olan bir şey balığın ölmesi. Barajlar bırakılsa belki bu balıklar ölmeyecek. Baktık sizde görüyorsunuz. En az bin tane balık var."