Kırgın Çiçekler'in Songül'ü göğüs dekolteli pozlarıyla büyüledi beğeniler yağmur oldu yağdı
Bir dönem ATV'de yayınlanan sevilen dizi Kırgın Çiçekler'de Songül karakterine hayat veren Gökçe Akyıldız, oyunculuğuyla tüm Türkiye'ye kendisini sevdirmeyi başarmıştı. Başarılı oyuncu Gökçe Akyıldız, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Akyıldız, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı.
2018 yılında oğlu Ömer Aslan'ı dünyaya getirerek annelik duygusunu tadan Gökçe Akyıldız, 2 yıl sonra ise eşi Mustafa Özyurt ile ayrılmıştı. Şimdilerde sosyal medyada aktif olan güzel oyuncu, mavi elbiseli pozlarıyla takipçilerini büyüledi.
Aslen Sinoplu olan oyuncu, henüz çocuk yaşlarda kamera karşısına geçti. Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Beşinci Boyut gibi yapımlarla akıllara kazınan Akyıldız, en son Seni Kalbime Sakladım dizisinde rol aldı.
Şimdilerde ekrana dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Gökçe Akyıldız, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
2017 yılında Mustafa Özyurt ile evlenen güzel oyuncu, 3 yılın ardından sürpriz bir şekilde evliliğini bitirmişti.