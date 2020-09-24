Kırgın Çiçekler'in Meral’i Aleyna Solaker bikinili pozları nefes kesti! Görenleri mest etti

2006 yılında oyunculuk kariyerine küçük yaşta iken başlayan 24 yaşındaki Aleyna Solaker, ATV'de ekranlara gelen Kırgın Çiçekler dizisiyle yıldızı parladı. Meral karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu bu diziye tanınmış oldu.