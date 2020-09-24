Kırgın Çiçekler'in Meral’i Aleyna Solaker bikinili pozları nefes kesti! Görenleri mest etti
Kırgın Çiçekler dizisiyle tanınan güzel oyuncu Aleyna Solaker bikinili pozlarıyla takipçilerini büyüledi.
2006 yılında oyunculuk kariyerine küçük yaşta iken başlayan 24 yaşındaki Aleyna Solaker, ATV'de ekranlara gelen Kırgın Çiçekler dizisiyle yıldızı parladı. Meral karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu bu diziye tanınmış oldu.
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Diziyle beraber takipçi sayısı artan Solaker'in sosyal medya hesabında 1,7 milyon takipçisi bulunuyor.
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Genç oyuncu paylaştığı cesur fotoğrafları ile binlerce beğeni ve yorum alıyor.
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Tatilin bitmesine üzüldüğünü belirten Solaker'in bikinili pozu görenleri büyüledi.
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