Kiraz Mevsimi dizisinin Şeyma'sı Nilperi Şahinkaya yeni sevgilisiyle yakalandı
FOX TV'de yayınlanan Kiraz Mevsimi dizisinde canlandırdığı 'Şeyma Çetin' karakteriyle dikkat üzerine çeken güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş ilk kez görüntülendi.
Nilperi Şahinkaya, önceki akşam Bebek’te sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi. Heykeltraş olduğu öğrenilen sevgilisi Emre Yusufi ile yürüyüş yaptığı sırada Habertürk muhabirine görüntülenen Şahinkaya, flaşların patlamasıyla kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.
Daha sonra muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, yaklaşık üç aydır birlikte olduklarını belirterek, "Çok mutluyuz" dedi.
Fox TV yayınlanan Kiraz Mevsimi dizisinde canlandırdığı 'Şeyma Çetin' karakteriyle dikkat çeken güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü oyuncunun imajı takipçilerinden tam not almıştı.
Nilperi Şahinkaya, son olarak BluTV'de başrollerini Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç'in paylaştığı vampir dizisi 'Yaşamayanlar'da rol almıştı. Şahinkaya, her bölüm farklı bir perukla çıkarak izleyenleri şaşırtmıştı.