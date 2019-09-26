Kiraz Mevsimi dizisinin Şeyma'sı Nilperi Şahinkaya yeni sevgilisiyle yakalandı

Nilperi Şahinkaya, önceki akşam Bebek’te sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi. Heykeltraş olduğu öğrenilen sevgilisi Emre Yusufi ile yürüyüş yaptığı sırada Habertürk muhabirine görüntülenen Şahinkaya, flaşların patlamasıyla kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.