Kiraz Mevsimi dizisinin Şeyma'sı Nilperi Şahinkaya yeni imajıyla ortalığı yıktı!

Şahinkaya son olarak Instagram hesabından yeni imajını paylaştı. Kısa saçlı haliyle tanınan ve saçlarında değişiklik yapan ünlü oyuncunun yeni hali hayranları tarafından çok sayıda beğenildi. Takipçileri ünlü oyuncunun paylaşımına kalp ve ateş emojileriyle yanıt verdi.