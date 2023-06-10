Kiraz Festivali'nde tarihi kortej: On binler caddeyi doldurdu
Tekirdağ'da 57'ncisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali korteji renkli görüntülere sahne oldu. Yabancı ülke temsilcileri ve Tekirdağ halkının katıldığı kortejde on binlerce kişi festival bandosu eşliğinde cadde boyunca yürüdü. O anlar dron ile havadan görüntülendi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali, bu yıl 57'ncisi ile dopdolu bir programa sahne oldu.
Birçok ülkeden Kiraz Festivali için Tekirdağ'a gelen misafirler ve Tekirdağ halkının katılımıyla düzenlenen festival korteji Köprübaşı mevkiinden başlayarak sahil dolgu alanına kadar devam etti.
Festival bandosunun müzikleri eşliğinde Tarihi Tekirdağ Valiliği önüne kadar ilerleyen kortej, burada festival ateşini yaktı.
Burada bir konuşma yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Festivalimizin şehrimize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Dört gün sürecek bu güzel etkinlik, yaklaşık 2.5 - 3 milyon misafirimizin olacağı güzel bir organizasyon.